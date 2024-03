Habib Diarra : « C’est un rêve pour moi de jouer avec la sélection du Sénégal, je suis très fier d’être ici »

À seulement 20 ans, Habib Diarra, natif de Guédiawaye, fait ses débuts dans l’équipe nationale du Sénégal. Avec une détermination sans faille, ce jeune joueur, qui a évolué avec l’équipe junior de la France, aspire à marquer l’histoire du football international en représentant fièrement son pays.

Convoqué par Aliou Cissé pour les prochains matchs amicaux contre le Gabon et le Bénin, Habib Diarra est impatient de fouler les pelouses et de défendre les couleurs de son pays d’origine. « Le coach m’a appelé et nous avons beaucoup discuté. Il m’a dit qu’il voulait me convoquer pour la prochaine liste et j’ai accepté avec enthousiasme. C’est un rêve pour moi de jouer avec la sélection du Sénégal, et il se réalise maintenant. Je suis très fier d’être ici.« , confie-t-il.

Arrivé au sein du groupe, le jeune milieu de terrain a été chaleureusement accueilli par ses coéquipiers. « Quand je suis arrivé, franchement, il y avait une très bonne ambiance et les gens m’ont très bien accueilli. Je m’attendais quand même, puisque c’est parce que je m’entretiens ici avec Habib Diallo, je le connais. Il m’a dit que l’ambiance ici est vraiment très bonne, très agréable «, raconte-t-il. Malgré la concurrence au sein de l’équipe, Habib Diarra reste confiant et souhaite surtout apprendre de ses aînés. « Je suis encore un jeune joueur. Il y a de grands joueurs présents, et je suis là pour apprendre auprès d’eux. Des joueurs comme Idrissa Gueye et Kouyaté ont beaucoup à m’enseigner, et je vais tout faire pour les écouter et progresser «, affirme-t-il.

Fils de l’ancien international sénégalais Samba Diarra, il porte fièrement l’héritage de son père. « Papa est un très grand joueur et je suis fier de l’avoir comme modèle «, déclare-t-il. « Il me conseille beaucoup et m’apporte énormément. » Pour l’avenir, Habib Diarra a de grandes ambitions. « Je vais tout faire pour aller le plus loin possible dans ma carrière », assure-t-il. « À court terme, c’est de m’intégrer pleinement dans l’équipe et de montrer ce dont je suis capable sur le terrain. À long terme, c’est de remporter des titres avec mon club et de représenter fièrement le Sénégal sur la scène internationale. »