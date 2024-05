Coupe du Sénégal : Programme des huitièmes de finale de ce jeudi

Les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal se poursuivent ce jeudi avec quatre rencontres au menu. Deux petits poucets, Dial Diop et Férus Foot de Louga, tenteront de créer la surprise face à des équipes plus expérimentées. Voici un aperçu détaillé des matchs à venir.

Le stade Caroline Faye sera le théâtre d’un duel de National 1 entre Mbour PC et AS Kaffrine. Les deux équipes cherchent à avancer dans la compétition et promettent une rencontre disputée. Mbour PC, jouant à domicile, espère utiliser l’avantage du terrain pour surmonter AS Kaffrine et poursuivre leur parcours en Coupe. Le duel est programmé à patir de 16 heures. En debut de soirée, le même stade accueillera un autre choc intéressant entre Keur Madior, pensionnaire de Ligue 2, et Jeanne d’Arc, une équipe de National 1. Keur Madior cherchera à prouver sa valeur contre une équipe de division supérieure, tandis que Jeanne d’Arc voudra éviter tout faux pas et assurer sa qualification pour les quarts de finale.

Dial Diop, évoluant en Division 5, reçoit Wally Daan, une équipe de Ligue 2, au stade municipal de Ngor. Les locaux espèrent créer l’exploit en battant une équipe bien plus expérimentée. Au stade Alboury Ndiaye, Férus Foot de Louga, une autre équipe de Division 5, affronte AS Douanes, pensionnaire de Ligue 2. Les amateurs de Louga tenteront de réaliser un exploit similaire à celui espéré par Dial Diop en défiant les attentes et en se qualifiant pour les quarts de finale.

Programme du jour

17h00 : Dial Diop (D5) vs Wally Daan (L2)

16h00 : Mbour Petite Côte (N1) vs AS Kaffrine (N1)

18h00 : Keur Madior (L2) vs Jeanne d’Arc (N1)

17h00 : Férus Foot de Louga (D5) vs AS Douanes (L2)