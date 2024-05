Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a participé, en mode virtuel, ce 30 mai, au dialogue politique de haut niveau des Nations Unies, placé sous le thème : « l’éducation par la science, la technologie et l’innovation pour l’Afrique que nous voulons ! », nous informe Senego.

Selon la présidence, cette intervention marque l’une de ses premières sorties internationales sur la thématique centrale de l’éducation, montrant « l’importance qu’il attache à ce secteur et sa volonté de repenser sa gouvernance et ses mécanismes de financement, afin de doter le Sénégal d’un système éducatif et de formation de qualité ».

« Après avoir souligné l’inadaptation des contenus des enseignements, l’insuffisance des moyens humains et financiers, ainsi que l’inadéquation entre la formation et les besoins réels du marché du travail, face auxquels une réforme de nos systèmes éducatifs s’impose, le Chef de l’État a insisté sur l’importance cruciale des technologies numériques, qui offrent la possibilité de relever de grands défis tels que la transformation structurelle de nos économies, l’adéquation entre l’éducation et l’employabilité et l’interconnexion entre les enjeux de la recherche et du développement », rapporte la présidence.

D’après la même source, ce défi, heureusement pris en charge par l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, « sera résorbé, insiste le Président, si l’éducation est réformée ; ambition que porte, au demeurant, son Gouvernement, dont l’approche en matière d’éducation sera basée sur l’enseignement des humanités et des valeurs afin de faciliter l’inclusion sociale dans le respect de nos convictions culturelles et cultuelles ».