Contribution : Sonko dit NON au discours” Bazouka” (Par Ismaila Mbaye)

Ne pas être d’accord avec le PR Diomaye sur ses choix, c’est une normalité démocratique. Mais vouloir lui forcer la main par des menaces contre le Pastef , est le plus court chemin vers la fragilisation du Leader de la République Diomaye Faye. Sonko a raison. Le monde politique a ses turbulences et il y a bien des gens mal intentionnés qui savent en profiter . Les attaques d’une tonalité virulente , en ” décochant le dard de vénéneuses apostrophes” ont tenté de noircir le tableau. Les pourfendeurs du ” projet ” s’en délectent à cœur joie.

Attention les gars !!!. Le bateau ne chavire pas à cause de l’eau qui l’entoure, mais par l’eau qui le pénétre “. Ne tombons pas dans le piège ” dixit Sonko”. Une énorme sagesse!!!. Il faut critiquer…Mais ne pas franchir la ligne rouge : compromettre l’autorité présidentielle. Maky et ses acolytes lorgnent des failles. Hélas il me semble qu’on leur montre le chemin. Attention Maky peut revenir. Ce sera dur dur dur dur. Gare à ceux qui l’ont fait partir. A vrai dire ces nominations sont des broutilles et des pécadilles.

Très loin des posts clefs qui impactent carrément la vie des sénégalais. Dans ce pays on a connu des épisodes similaires. Wade a tjrs attaqué Diouf de manière virulente…Diouf l’a mis en prison…Mais ils se sont retrouvés dans un Gouvernement pour sauver le pays. Wade a subi des attaques mortiféres ( au bazooka) par ses opposants. Et en homme sage Il a affirmé publiquement qu’il a tout pardonné .

Et a même travaillé avec certains d’entre eux malgré le farouche désaccord de son parti . Une grandeur d’âme inspirante! Le duo Diomaye/ Sonko a engagé le pays dans une dynamique de Transformation positive. Ce qui n’est pas du goût des ennemis de la République qui cherchent à faire feu de tout bois.

L’ heure est à la vigilance. Tant le chemin est parsemé d’embûches. Il faut qu’on arrive à nous “accorder sur nos désaccords ” et à soutenir la réalisation du”Projet” pour un Sénégal prospére. Une coalition des consciences doit se développer et mobiliser toutes ses énergies pour soutenir ce projet. Renforcer les facteurs de Protection et affaiblir les facteurs de vulnérabilité. Le jeu en vaut la chandelle. Merci de votre compréhension.