La sagesse vient de l’humilité et du courage

L’ humilité est la mére de toutes les vertus, car elle permet de reconnaître qu’il existe des lois naturelles et des principes qui gouvernement le monde et les conséquences de nos actes. Il faut beaucoup de courage pour vivre et appliquer les principes.

Le courage ne consiste pas à ignorer la peur, mais d’être conscient que quelque chose d’autre a plus d’importance que la peur. Ceux qui éduquent leur conscience et lui obéissent font preuve de sagesse. La sagesse c’est aussi l’usage bénéfique du savoir, avec des principes et des buts élevés. La sagesse nous apprend à respecter les autres et accepter les différences d’opinions de points de vue et de principes de vie. L’ Efficacité consiste à avoir de l ‘humilité personnelle et de la volonté professionnelle. Etre courtois et attentionné.Et c’est cela qui donne une ‘autorité morale. L’ autorité morale est obtenue par l’action de servir et de contribuer…C’est la grandeur acquise par le sacrifice qui favorise la réalisation des transformations exceptionnelles dans la vie sociale et professionnelle.

Développement personnel. P. Charneau.