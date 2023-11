Contribution : Il est temps de rallumer le foyer ardent (Par le Prof Mary Teuw Niane)

Lorsque les universités sont embastillées, la connaissance est étouffée, la liberté castrée et le pays vogue en eaux troubles vers un destin lugubre.

L’université était le lieu privilégié de production de connaissances, de transmission de connaissances et de diffusion de connaissances. Elle l’est toujours. Au fil des décennies, l’université est devenue aussi le lieu de production des innovations technologiques, de naissance des startups et l’espace de socialisation de la jeunesse de tout un pays.

L’université demeure aussi le lieu de naissance des idées nouvelles, avant-gardistes, révolutionnaires. Elle est la couveuse du non conformisme et le refuge des adeptes de toute sorte de réfutation, du refus de la pensée établie et de la pensée unique.

L’université est une anomalie vitale des sociétés modernes qui vivent de la connaissance et dont les gouvernants sont dérangés par l’existence de son autorité intellectuelle et par les penseurs ant-système qu’elle produit.

L’Université dérange tous les porteurs de pensée totalitaire, tous ceux qui n’aiment pas être contredit, tous ceux qui cherchent à imposer un pouvoir illégitime.

L’Université est le lieu d’apprentissage et de maturation de la pensée critique. Sans aucun tabou, la pensée critique s’y exerce donc dérange tous les pouvoirs et tous les prétendants au pouvoir.

C’est pourquoi toute attaque à l’université, ses infrastructures et les personnes qui la servent est sacrilège. Et les auteurs doivent être sévèrement punis.

Les universités doivent donc ouvrir leurs portes. Les étudiantes et les étudiants doivent retrouver les amphithéâtres et les salles de classes.

Nos pays doivent impérativement encourager la jeunesse à aller vers la conquête de la connaissance, le savoir-faire et le savoir-être.

Nos pays ont plus besoin de l’université que les pays développés.

Dakar, lundi 30 octobre 2023

Prof Mary Teuw Niane