PACASEN :Les étudiants sélectionnés dans le cadre des stages offerts par le PACASEN ont…

Les étudiants sélectionnés dans le cadre des stages offerts par le PACASEN ont subi une formation accélérée sur le programme et leurs missions dispensée par l’Agence de développement municipal (ADM).

Le recrutement des stagiaires se fera sur la base des notes obtenues aux évaluations et de la pertinence du sujet de mémoire par rapport aux objectifs du PACASEN.

Pour 2024, deuxième année de mise en œuvre de cette activité, les stagiaires seront placés en priorité dans les communes demandeuses.

Les stages pratiques proposent à des étudiants en MASTER 2 ou équivalent dans les matières qui touchent la vie des collectivités territoriales l’opportunité de faire un stage pratique au sein des Collectivités Territoriales et autres structures impliquées dans la mise en œuvre du Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN).

« Le renforcement des capacités essentiellement destiné aux CT pilotes du PACASEN s’appuie sur des modalités diverses afin de prendre en charge aux mieux les besoins des CT. Dans le cadre du PACASEN, elles vont de l’élaboration de manuels, à la dispense de formations, en passant par d’autres approches plus innovantes telles que le Coaching Territorial Continu (CTC) et des activités d’apprentissage pratique sous forme de stages pour les étudiants », a souligné Mme Ndeye Ngoné Sy, Directrice du Développement et des Partenariats à l’ADM.

Bénéficiant de l’appui technique et financier de la Banque Mondiale et de l’Agence française de développement (AFD), le PACASEN a pour objectif principal de contribuer à la mise en œuvre de la première phase du Programme d’Opérationnalisation de l’Acte III de la Décentralisation (PROACTSEN) qui couvre la période 2018-2024.

Coordonné par l’ADM sous l’autorité du Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires, le PACASEN s’articule autour des deux domaines de résultats à savoir le renforcement de la viabilité financière des collectivités territoriales et l’amélioration de la performance des CT pilotes en matière de gestion des investissements publics destinés à la fourniture de services locaux