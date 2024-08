Contribution : Après la bourrasque liée au saint courroux du révérend père, Abbé Andre Latyr Ndiaye, son homonyme, disciple et fan André Mendy à genoux supplie pour l’esprit du dépassement! (Par Andre Mendy)

Les mots ,gage des maux , et des maux gangrènent une société au point de la détruire affreusement telle une bombe atomique . Les mots, une arme à destruction massive ; sujet de confusions et de quiproquos car incapables de traduire fidèlement la pensée humaine. C’est pourquoi, à un sage chinois qu’on aurait interrogé pour savoir s’il était élu président du monde, qu’est qu’il allait changer en premier? Lucide et spontané, il repond, ” Je changerai le sens des mots” ! Les mots peuvent charrier des connotations qui mettraient ” tous les quartiers du monde en delires” pour parler à la suite du poète martiniquais, un des chantres de la négritude, l’auteur célèbre du ” Cahier de retour au pays natal” , ou des mots pour mettre le monde en conflit comme le soutient ce théoricien allemand de la guerre, Carl Von Clausewitch; que la ” guerre est la continuation de la diplomatie sous d’autres formes” . Les mots, en faisons un meilleur usage pour ne pas avoir à subir leurs effets induits.

Pour le cas d’espèce de ce qu’on pourrait appeler le feuilleton du Premier ministre de la République, M. Ousmane Sonko, Leader charismatique du parti politique PASTEF au pouvoir et du RÉVÉREND PÈRE, M. L’abbé André Latyr Ndiaye, dignitaire du Clergé sénégalais, bien connu et aimé des sénégalais grâce à la magie du petit écran avec son émission d’alors à la RTS de dimanche, le ” Jour du Seigneur”; émission qu’il animait avec délection et érudition dans une parfaite expression oratoire aussi bien dans la langue de Molière que dans celle de Kocc Barma Fall, ce feuilletion ne relève que d’un quiproquo regrettable mais pas dommageable qu’il faille juste situer chacun dans son contexte et le releguer aux calendes grecques, vu que c’est juste une peccadille entre l’aîné et son jeune frère d’armes, tous deux valeureux fils du pays mŭs par les mêmes objectifs pour leur pays.

Le premier a utilisé les mots dans un cadre précis et l’autre a répliqué par les mots dans un contexte précis. Le premier a été soumis à une question orale et directe lors de la prestigieuse cérémonie de sacre des meilleurs élèves du Sénégal au concours général, disons-le comme ça, même si le modus operandu n’agrée plus l’assentiment de tous ,eu égard à bien des réactions hostiles par la suite avec des objections sans doute légitimes; que le Sénégal, c’est du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest et même dans les profondeurs abyssales des zones insulaires; mon regard va directement vers les réseaux des iles ; celui de la Basse Casamance( RIBC) et du Delta du Saloum.

Quant au second, il s’est senti soumis à une obligation de réponse dans un contexte où l’église venait d’être atteinte dans sa chair et dans son honneur à Paris à l’ouverture des jeux olympiques avec ses satanistes de drag queens qui ont blasphèmé en travestissant la Sainte Céne, ce dernier repas partagé du Christ avec ses apôtres, prélude de sa douloureuse passion rédemptrice du genre humain, comme le professent et confessent mordicus les chrétiens du monde et c’est dans cette douleur blasphématoire que monsieur L’abbé a reçu cette sortie du PM comme une sorte de décharge électrique supplémentaire surtout en cette période hivernale propice en ces genres de phénomènes. Surtout que ce sacrilège provient d’un pays nommé la France à qui, à tord , ici, comme ailleurs, on attribue la paternité de la religion catholique.

Là, point de question de savoir qui a raison ou qui a tord, car les deux protagonistes ne sont pas des antagonistes d’où l’absence de toute forme de haine ou de quelque chose qui y ressemble. C’est la coincidence des faits qui a produit cet électrochoc qui est loin d’être fatal et s’inscrit normalement dans l’ordre naturel des rapports sociaux, même si , faudrait tout de même le reconnaître que bon nombre des compatriotes s’en sont mal accomodés ; qu’ils soient pro Pastef ou pas. Et de ces partisans du ” Projet Pastef ” , le révérend Père André n’est pas à exclure loin s’en faut, se conférer à sa photo là et l’ecritel qui y est et tout le poids du preu et veridique discours qu’il avait prononcé contre le regime defait dans sa tentative d’ecarter le patron du PASTEF de la course présidentielle; ca renseigne à suffisance sur l’homme là !

C’est pourquoi, nous catholiques complètement embarqués à bord du salutaire navire du Projet Pastef, avions éprouvé une grande gêne devant cette situation entre deux figures emblématiques qui se battent tous patriotiquement pour la même cause en utilisant seulement des canaux différents comme le sont d’ailleurs tous nos membres biologiques appartement au même corps. Ils forcent tous deux, respect et honneur. Il ne saurait jamais être question ici, d’islamophobie comme le crient à la va vite certains esprits hâtifs au rôle de Cassandre ; ni de ” catholicophobie, non plus, il faut en savoir raison garder et prêcher la bonne parole qui réconcilie et non qui alimente la haine.

Je reste convaincu que jusqu’à l’extinction du soleil ; expression empruntée à lui…Sonko ne saurait être hostiles à l’église.

Je fonde ma conviction que Pro est Ziguinchorois ,” fidju di tera”, boy Néma dont la maison familiale à quelques encablures de la grande paroisse de Nema , avec sa légendaire aumônerie, l’aumônerie de Nema, patrimoine culturel important de la commune de Ziguinchor, de son imprimerie, Imprimerie de Néma d’ailleurs remise à neuf par mon ami musulman , migrant de retour pour une exploitation plus optimale. Idem pour son debatteur, Abbé André L. Ndiaye, sénégalais bon teint , Serére ou Lébou, c’est kif-kif bourricot !!! , est prêtre de l’église catholique, incarnation des valeurs d’universalité, adossées sur les vertus cardinales d’amour, de paix et de justice .

Encore qu’au Sénégal ( suñu Gaal bi lé) , l’on peut bien se poser la question de savoir qui est musulman, qui est catholique ? On est presque les deux dans nos familles respectives, dans nos relations sociales et amicales. Perso, fidèle catholique que je suis bien engagé dans la vie de ma paroisse comme de l’église tout court, je compte plus d’amis musulmans que catholiques, de peur de dire que je n’ai que d’amis musulmans. Au Cap Skirring où je réside, je franchis allègrement les portes des mosquées comme je franchis les portes de l’église. C’est pourquoi malgré mon statut de carnassier avancé, je venais de vider mon frigo de la viande de la Tabaski hier tellement que j’en avais beaucoup reçu des familles en ma qualité de ” Naaim ” catholique du Cap avec la bénédiction de l’imam Ratib, l’octogenaire Imam Mbaye, longue vie à lui !

In fine, le voile de culture arabe même pre- islamique, qui chez nous africains du Sénégal, un foulard me paraît si léger pour faire tanguer notre Suñugaal, notre cher Sénégal. Sonko, nous l’admirons toujours Dandy et altier car l’élégance physique est le reflet de l’élégance morale . Père André, nous l’aimons pour ce qu’il est et pour le courage de ses idées écrites à la grande plume trempée dans l’encre et de la vérité qui libére . Ainsi, vous deux, vous vous positionnez en deux vases communicants, communiquant passionnément le même ideal, partageant le même destin pour un Sénégal de référence mondiale à tout point de vue dans notre commun vouloir de vivre commun avec la beauté de notre diaolgue inter religieux ou dialogue de vie tout court qui donne envie aux autres.

Ingénions-nous seulement à nous aménager des plages de discussions sérieuses, opportunes et constructives pour que nos mots ne nous causent point de maux pour le plus grand bien de tous. Et parlant du bien ,je cite ce grand prélat qui est Abbé Latyr Ndiaye himself, qui toujours dans ses rappels, et dans d’autres circonstances, prévenait que ” Le bien ne fait pas du bruit et le bruit ne fait pas du bien” ,fin de citation. La poire ainsi divisée en deux, souffle du coup le vent doux de l’apaisement des esprits et du dépassement car après tout, c’était juste une peau de banane entre deux frères à qui on peut leur dédier ce Psaume 133 du Cantique de David ( Daouda) pour la route vers la demeure eternelle; ” Oh qu’il est bon et qu’il est agréable pour les frères de demeurer ensemble ! C’est comme l’huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d’Aaron( frère de Moise ou Moussa) !

À présent, mettons- nous eu en route pour le développement integral de notre chère patrie avec en bandoulière, le Projet novateur de PASTEF.

André Mendy