Le message de Sonko à la jeunesse : « Concentrez-vous sur le pays et évitez les divertissements »

La journée nationale « Setal Sunu Rew s’est déroulée ce samedi 4 août 2024. Pour cette édition, coïncidant avec la journée de l’arbre, les nouvelles autorités ont invité les citoyens a une séance de reboisement. Sur cette lancée, le Premier ministre Ousmane Sonko a donné le coup de départ à la Patte d’oie.

S’exprimant à l’occasion de cette journée Sonko a appelé la jeunesse à faire bloc autour des nouvelles politiques pour mener à bon port le projet de développement du Sénégal.

« Concentrez-vous sur le pays et évitez les divertissements », a lancé Sonko, avant de poursuivre : « Nous demandons aux jeunes de se concentrer, de faire focus sur le travail. Il faut éviter les divertissements ou les diversions de ceux qui n’aiment pas le pays et qui en font leur arme matin et soir. Qu’ils fassent focus car Dieu a fait que les conditions de la réussite sont réunies. Comme on l’a fait ces dernières années, si on se donne la main, je pense que le Sénégal va prendre une autre dimension, une autre envergure et de nouvelles orientations à tel point que tout le monde saura, comme la Corée du Sud, la Turquie et le Maroc, le Sénégal prend le même chemin. A chaque fois que le président de la République lance un programme et qu’il a besoin de la jeunesse, que les jeunes se lèvent spontanément », déclare-t-il.

Toutefois, selon Walfnet, le PM appelle les jeunes à la patience, car selon lui, « les fondamentaux trouvés au Sénégal n’étaient pas bons, il faut les corriger avant un vrai départ ». Tout en donnant l’assurance aux Sénégalais que les promesses qu’ils ont faites avant l’élection se verront très bientôt.