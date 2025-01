Conflit Juridico-Financier : Bocar Samba Dièye Accuse Attijari (ex-CBAO) de Fraude et Déplore l’Inexécution des Décisions de Justice

Du nouveau dans l’affaire opposant Bocar Samba Dièye à Attijari (ex-Cbao). Le parquet financier a ordonné l’ouverture d’une enquête à la suite de la plainte au pénal de Bocar Samba Dièye contre Attijari (ex-Cbao) et son directeur général, renseigne le journal Libération. «L’audition [de l’homme d’affaires] a été demandée pour permettre déjà de recueillir tous les éléments à sa disposition», lit-on dans le journal.

Selon le journal, Bocar Samba Dièye affirme dans sa nouvelle plainte, que la banque avait profité de son illettrisme pour lui faire signer, le 16 septembre 2013, un protocole valant reconnaissance d’une créance de 7,166 milliards de francs Cfa. Muni de ce protocole, Attijari, invoquant un non-règlement de cette dette, a récupéré trois immeubles de son client dont la valeur globale est évaluée à 4 milliards. Bocar Samba Dièye et son porte -parole Famara Ibrahima Cissé avaient fait face à la presse le samedi 04 janvier dernier pour revenir sur l’affaire l’opposant à la CBAO. Ils ont interpelé les nouvelles autorités qui ont promis et qui ont été promus sur la base du JUB JUBAL JUBANTI. Selon Famara Ibrahima Cissé, il s’agit d’un contentieux juridico-financier qui oppose le sieur Bocar Samba Dièye à l’institution bancaire la CBAO. En effet, c’est sur la base d’une lettre de crédit fictive de 6 milliards 650 millions que les biens de Bocar Samba Dièye ont été saisis par la CBAO. Lorsque ce contentieux s’est avéré, la justice a commis un expert. Il rappelle que c’est le seul rapport d’expertise qui a été homologué par la justice. « Cet expert a arrêté le compte qui était créditeur d’un peu plus de 879 millions. Autrement dit, c’est la CBAO qui doit de l’argent à Bocar Samba Dièye. Pourtant, les données scientifiques avancées par l’expertise homologuée par la justice attestent que la CBAO doit de l’argent à Bocar Samba Dièye. De plus, il affirme que le tribunal a décidé depuis 2008 jusqu’à nos jours, la CBAO doit dédommager Bocar Samba Dièye à hauteur d’un peu plus de 11 milliards. Par voie de conséquence, la Banque devait s’exécuter. Mais que nenni ! car cette décision de justice est inexécutable », avait-il laissé entendre