Amadou Ndieck Sarré tacle sévèrement Macron sur RFI : « On a vu un Macron...»

Le ministre porte-parole du Gouvernement est revenu en détail sur la sortie, avant-hier, du président français qui exigeait un “merci” d’anciennes colonies africaines pour les sacrifices, dit-il, consentis par son pays. Mais sur Radio France internationale (RFI), Amadou Moustapha Ndieck Sarré n’a pas manqué de critiquer le discours d’Emmanuel Macron, rappelant que toutes les forces étrangères sont concernées.

« Permettez-moi d’abord de parler de la forme de sa déclaration. Diplomatiquement parlant, on a vu un président particulièrement condescendant et même hautain sous bien des aspects », a-t-il notamment déclaré. Et d’ajouter : « On l’a entendu parler de politesse, on l’a entendu également parler de l’absence de remerciements. Tout cela n’est pas diplomatique et c’est à déplorer. »

La deuxième chose, poursuit le ministre de la Formation professionnelle, « c’est que, dans le fond, nous avons bien vu que le président Macron est totalement passé à côté de la question. Et pour ce qui concerne le Sénégal, ce qu’il a dit n’a rien à voir avec la vérité ».

Selon M. Sarré, la présence de l’armée française n’a eu aucune influence sur la stabilité de notre pays. « Le Sénégal a toujours été un pays stable et jamais nous n’avons eu besoin de recourir à des forces étrangères pour assurer la stabilité de notre pays. Au lieu de cette condescendance, le président français aurait dû, au moins, présenter des excuses aux Africains. Malheureusement, il y a eu cette sortie que nous trouvons tout à fait malheureuse ».

Interpellé par notre consœur de RFI sur les modalités, le porte-parole du gouvernement a tenu à préciser que ce retrait a été décidé de manière souveraine par le gouvernement sénégalais.

Le sort des troupes américaines ?

« Vous savez, lorsque nous étions dans l’opposition, nous avions toujours réclamé la souveraineté totale de notre pays. Et une fois arrivée à la tête du Sénégal, il fallait concrétiser cette volonté, cette promesse faite au peuple sénégalais. Voilà pourquoi le président de la République a décidé, de manière souveraine, de revoir les accords de défense avec les puissances étrangères, de façon générale. Et c’est ainsi qu’il a donné des instructions au ministre des Forces armées pour déterminer les modalités de renégociation de ces accords de défense. La conséquence de cette décision a été de demander aux forces étrangères de quitter le sol sénégalais », a-t-il détaillé.

Il a ajouté avec insistance qu’il n’y a eu aucun échange à ce sujet : c’est le Sénégal qui a décidé de son propre chef de demander aux forces françaises de quitter le pays et actuellement, le ministre des Forces armées travaille sur la détermination des modalités.

Selon Amadou Ndieck Sarré, son collègue des Forces armées fera certainement une déclaration pour préciser ces modalités.

Concernant les autres forces militaires américaines, le ministre a précisé : « Lorsque nous parlons du retrait des troupes françaises et des troupes étrangères du sol sénégalais, il s’agit de toutes les troupes. Nous allons reprendre toutes les emprises actuellement sous contrôle de l’armée française. »

Et de conclure : « Toutes les forces étrangères sont concernées, car ce que nous voulons, c’est recouvrer la souveraineté totale de notre pays. Toutes les forces étrangères sont concernées, pas spécifiquement la France. »