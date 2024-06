Conclusion des Assises de la Justice: Le Pr de Droit Serigne Thiam fait sa propre lecture...

Des assises pour réformer la justice sénégalaise ont été tenues du 28 mai au 04 juin au Centre International Abdou Diouf de Diamniadio. Y ont pris part des magistrats, des avocats, des représentants de la société civile, des professeurs d’universités, ainsi que des anciens détenus dans le cadre de faire des propositions afin d’améliorer la justice. Ces assises ont été conclues ce mardi et un rapport final sera mis entre les mains du Président de la République qui donnera suite aux recommandations.

Beaucoup de sujets ont fait l’objet de débat. Il est essentiellement important de souligner les points phares auxquels les participants ont eu des accords et désaccords. Parmi les principaux points figurent le remplacement du conseil constitutionnel par une Cour Constitutionnelle, la limitation des pouvoirs du procureur, la présence du Président au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature, l’instauration d’un juge des libertés et de détention.

Dans cet entretien accordé à Kewoulo tv, Serigne Thiam, professeur en droit à la Faculté des Sciences Juridiques et Politique de l’UCAD q donné son impression sur les assises. Le juriste a ainsi salué l’initiative du Président pour la tenue de ces assises. Selon lui, il est nécessaire de reformer la justice qui a d’ailleurs des imperfections à corriger.

Le professeur reste optimiste quant a à la suite que Bassirou Diomaye Faye va donner aux recommandations. « Je suis persuadé que le régime en place donnera avis favorable à la mise en œuvre des réformes. Au cas contraire, Pastef sera en déphasage avec le projet qu’il nous a vendu…»

Pour revenir à la question de la présence ou non du Président de la République au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature qui a opposé les participants, Pr. Thiam a lui aussi affiché son désaccord par rapport au retrait du Président au CSM. Mieux, il craint une république des juges. «En tant qu’enseignant en sciences juridiques, ma position ne peut être que ‘’contre’’ le retrait du Président au sein du CSM. Ne donnons pas une brèche à une république des juges», avertit-il.

Pour le remplacement du Conseil Constitutionnel par une Cour Constitutionnelle, le professeur a montré son satisfecit. A l’en croire, l’éventuelle cour permettrait d’élargir le conseil et d’inclure d’autres personnes intellectuelles et même des jeunes contrairement au présent Conseil Constitutionnel qui est exclusivement réservé aux vieux magistrats. En réalité, le CC est trop restreint. Dans cette même lancée, le juriste précise qu’il ne s’agit pas tout simplement de changer d’appellation mais plutôt d’aller au-delà. C’est-à-dire revoir le paradigme et la façon de faire.

La limitation des pouvoirs du procureur a été par ailleurs grandement discutée lors des assises. Ainsi, Serigne Thiam a validé cette proposition qui selon lui, tend à mettre fin une déséquilibre. « Le procureur a trop de pouvoir. Il est temps de l’équilibrer », a soutenu le professeur.