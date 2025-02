Sédhiou en détresse : L’hôpital Amadou Tidiane Ba au bord de la rupture, la population en souffrance

Moins de dix ans après son inauguration, l’hôpital Amadou Tidiane Ba de Sédhiou, construit avec un budget de 20 milliards de FCFA, peine à répondre aux besoins médicaux de la population. Ce centre de santé, censé améliorer l’accès aux soins dans la région, est aujourd’hui confronté à de nombreuses difficultés.

Les patients et leurs proches dénoncent un manque criant d’infrastructures et d’équipements essentiels. L’absence de scanner depuis le mois de novembre 2024 complique considérablement le diagnostic des maladies, obligeant de nombreux malades à se rendre dans d’autres villes pour bénéficier d’examens spécialisés. De plus, l’accueil et la prise en charge des patients laissent à désirer, aggravant ainsi le calvaire des populations qui doivent déjà faire face à des conditions sanitaires précaires.

Face à cette situation alarmante, la population de Sédhiou lance un appel pressant aux autorités sanitaires et aux décideurs publics afin qu’ils prennent des mesures urgentes pour améliorer les services de cet hôpital et garantir un accès digne et efficace aux soins de santé.