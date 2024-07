“Nous changerons d’entraîneur si..”: Augustin Senghor sur l’avenir d’Aliou Cissé

Aliou Cissé sera sur le banc de l’équipe nationale du Sénégal lors de la prochaine CAN, prévue au Maroc fin 2025 et début 2026. En effet, il sera prolongé d’une année et demi pour justement couvrir la CAN. Mais sera-t-il présent en Amérique du Nord pour la Coupe du monde 2026 si le Sénégal se qualifie ?

Invité de Galaxie Sport sur la RTS, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, ne s’est pas prononcé plus que sur l’avenir à court terme, couvrant la CAN. Mais le dirigeant a toutefois fait une précision. Selon lui, seul une fin de cycle pourrait sonner le glas de l’aventure d’Aliou Cissé à la tête de l’équipe nationale.

“On ne pouvait pas se permettre de changer de coach. Il fallait miser sur la continuité“, a déclaré Augustin Senghor, avant de poursuivre . “Le Sénégal doit toujours être au sommet, se qualifier à chaque Coupe du monde et être postulant pour le titre à la CAN. Quand Aliou Cissé aura terminé son cycle, on pourra changer d’entraîneur”.

A la tête d’une génération dorée depuis près de 10 ans, Aliou Cissé sera scruté lors de la prochaine Coupe d’Afrique, qui interviendra à 6 mois de la Coupe du monde 2026. La performance du Sénégal au Maroc déterminera certainement la présence du sélectionneur sénégalais au Mondial.