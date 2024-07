Cheikh Oumar Diagne à la nouvelle opposition : « Soyez élégants et sérieux dans vos... »

La nouvelle opposition du régime de Bassirou Diomaye s’illustre déjà en apportant des répliques à son interview avec la presse. Mais, Cheikh Oumar Diagne de la mouvance présidentielle minimise leurs sorties.

« Sincèrement je ne vois pas d’opposant crédible à notre régime à l’heure actuelle. Je vois des politiciens qui se positionnent pour les législatives prochaines et ils en ont le droit. Je leur conseille juste de faire preuve de retenue et de ne point se précipiter car nous voulons débattre et nul ne sera ignoré pour l’intérêt supérieur de ce pays », a dit Cheikh Oumar Diagne, ministre-conseiller, directeur des moyens généraux à la présidence.

Selon leader du parti Rassemblement pour la Vérité « s’opposer a des règles, c’est trop vite aller en besogne pour un régime qui n’a pas encore fait sa DPG, qui fonctionne sur un budget qu’il n’a pas élaboré et qui ne dispose même pas de majorité à l’assemblée pour dérouler son agenda. A peine 100 jours, messieurs soyez élégants et sérieux dans vos critiques. »

Cheikh Oumar Diagne conclut avec assurance : « Nous sommes conscients des attentes des sénégalais, on nous jugera à l’aune de nos promesses et inchallah nous avons 5 ans pour montrer à tout le monde que nous sommes le changement !! »