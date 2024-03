Championship : Cardiff de Famara Diédhiou renverse Ipswich au terme d’une fin de match folle

Au terme d’un scénario fou samedi après-midi, les partenaires de Famara Diédhiou l’ont emporté à la dernière seconde face à Ipswich Town (2-1).

Quelques jours après sa victoire étriquée sur Huddersfield Town, grâce notamment au premier but de son attaquant sénégalais Famara Diédhiou, Cardiff City avait à cœur de confirmer sa superbe forme, lors de la réception d’Ipswich Town ce samedi dans le cadre de la 38e journée de Championship. Une mission pas évidente face à un adversaire classé 3e et qui restait sur six victoires avant cette rencontre.

Mais grâce à un caractère irréprochable et à l’appui de leur public, les Bluebirds ont arraché la victoire dans les ultimes secondes. Mené au score à la 79e minute après un but de Moore, Cardiff City a profité d’une fin de match totalement folle pour inverser la tendance. White a égalisé à la 95e minute, avant que O’Dowda n’inscrive le but de la victoire à la 100e. Un succès qui permet à Cardiff de conforter sa 10e place.