Watford : L’entraîneur d’Ismaila Sarr confirme l’intérêt de Crystal Palace

Après l’échec de son Transfer à Aston Villa, alors que le champion d’Afrique aurait déjà passé sa visite médicale, les Villans se sont retirés au dernier moment. L’ancien de Génération Foot ne manquera pas de prétendant car beaucoup de clubs de Premier League s’intéresse à lui parmi eux Crystal Palace entraîner par Patric Viera.

Le feuilleton Ismaila Sarr ne prendra pas fin avant jeudi soir, date de la fin du mercato estival. L’ailier sénégalais est toujours fortement courtisé par des équipes de Premier League. Et dernièrement, Crystal Palace a encore été cité dans le dossier. Les Eagles auraient jeté leur dévolu sur l’ancien joueur du Stade Rennais en cas de départ de Wilfried Zaha.

Il y a quelques jours, Aston Villa et Watford étaient parvenus à un accord pour le transfert d’Ismaïla Sarr. Mais les Villans ont choisi de se rétracter du dossier, comme expliquer leur entraîneur Gerard. De son côté, Watford n’est véritablement pas déterminé à laisser partir son joueur de 24 ans, tout comme le Portugais João Pedro. D’autant plus que les joueurs brillent en ce début de saison.

Interrogé sur les rumeurs de transfert après la d’hier contre Middlesbrough, l’entraîneur de Watford a confirmé l’intérêt pour Sarr et Pedro et affirme ne pas savoir s’il vont rester ou partir. « Le temps nous le dira. Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup d’intérêt, un véritable intérêt. Nous verrons comment se dérouleront les prochains jours, mais je suis convaincu qu’à la fin du mercato, nous serons bien outillés ».

« Ils (Ismaïla Sarr et João Pedro) ont été formidables ce soir (mardi contre Middlesbrough) et vous pouviez voir leur engagement envers le club. Ils ont célébré dans le vestiaire. Ce sont de très bons joueurs et le but venant d’eux était vraiment sublime. Nous savons qu’ils ont cette connexion en eux. Tout le monde au club sait qu’ils nous aident, mais en même temps, nous devons être réalistes quant à où nous en sommes, dans le Championnat. l y a aussi le côté humain, si quelqu’un a les opportunités de partir, et s’il y a une énorme somme d’argent, c’est quelque chose auquel nous devons envisager ».