Presidentielle 24 Mars : Abdourahmane Diouf rejoint la coalition Diomaye Président

La coalition Abdourahmane2024 rejoint celle de Diomaye Président. Dr Abdourahmane Diouf l’a annoncé officiellement ce samedi 09 mars en marge d’une conférence de presse du parti AWALÉ.

« On va vers une élection le 24 mars. Et on veut que le candidat Bassirou Diomaye Diakher Faye remporte cette présidentielle. Et c’est le choix du parti Awalé et de la coalition Abdourahmane2024», a déclaré Abdourahmane Diouf avant d’ajouter que « dans le respect des principes qui sont les miens, on a choisi le candidat Diomaye Faye et ce soutien nous l’avons fait sans poser des conditions. Je ne suis pas dans des négociations », a t-il martelé.

Revenant sur sa « constance et sa cohérence » en politique, Dr Diouf justifie son choix et souligne que les deux coalitions (Abdourahmane2024 et Diomaye Président) partagent des idées communes. « Nous avons une convergence de point de vue avec le parti Pastef. Ce qu’ils (le parti Pastef) appellent système anti système, nous l’appelons, au sein du parti Awalé consortium d’intérêt et une génération d’idées ». Le président du parti Awalé appelle en ces termes ses partisans et militants à soutenir le poulain de l’opposant Ousmane Sonko et à investir le terrain en vue de la campagne présidentielle.

Pour rappel, la campagne électorale débutera ce dimanche 10 mars 2024 à 00h.