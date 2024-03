Japon WJBL – Ndeye Coumba Niang (Aranmare Akita) : « Au début c’était extrêmement difficile et je ne voulais que rentrer au Sénégal »

Pouvez-vous revenir sur le début de votre carrière de basketteuse ?

Bon j’ai débuté ma carrière à Thiès plus précisément à Nguirane Basket School (NBS), qui se situe au marché central à Daniel Bottier, c’est là-bas que j’ai commencé le basket.

Dites-nous-en quelle année vous êtes partie au Japon ?

Au Japon je suis partie là-bas le 01er avril 2015, c’était il y’a 9 ans maintenant.

Comment avez-vous vécu votre adaptation au Japon, un pays très loin du Sénégal ?

Pour dire vrai l’adaptation était très difficile au début, je ne pensais qu’à rentrer au Sénégal. Je peux dire que c’est grâce à mes parents que j’ai décidé de rester. Franchement c’était difficile la langue, la nourriture, vraiment ce n’était pas facile accompagné par une fraîcheur extrême, au moment de mon arrivée ça a coïncidé avec la fraîcheur.

Vous êtes exactement à votre combien de saisons au Japon ?

Je suis venue ici par « High School » et en avril prochain je ferais neuf ans déjà. J’ai fait trois ans à « High School » et quatre ans à l’université. En ce qui concerne l’équipe professionnelle, je suis à ma deuxiéme saison de la ligue professionnelle.

Quelle lecture faites-vous sur le championnat japonais, le niveau et les rencontres ?

Le Japon avait abrité les derniers JO et il avait terminé à la deuxiéme place, je peux dire que c’est grâce à cette compétition que le niveau du championnat s’est élevé. Durant les JO l’équipe féminine japonaise avait terminé deuxiéme derrière les Etats-Unis. Comparé auparavant, la ligue a plus de niveau et à partir de la saison prochaine il y aura deux divisions différentes, que sont la première et la deuxiéme division. Au Japon il y’a ce qu’on appelle « home game et away » c’est à dire on joue deux matchs le weekend l’un à domicile et l’autre à l’extérieur.

Combien de trophées avez-vous remporté avec Aranmare Akita ?

Aranmare est une nouvelle équipe qui est à sa troisième saison, sans risque de me tromper c’est lors de la saison 2021-2022, que l’équipe a commencé de jouer dans ce championnat. Ce n’est pas encore une équipe top sur le plan national, mais les dirigeants y travaillent beaucoup en dénichant les bonnes joueuses et chaque saison on ne fait que se projeter, mais pour le moment on n’a pas encore remporté de trophée.

Avant Aranmare, vous-étiez dans quel club ?

Je viens de l’université avant de s’engager avec Aranmare, en ligue professionnelle c’est ma première équipe et je suis à ma deuxiéme année, à part ce club je n’ai jamais joué dans une autre équipe.

Quels sont vos objectifs personnels ?

Pour mes objectifs, je rêve de jouer à WNBA car je vise loin. Il suffit de travailler dur et Dieu exaucera les vœux. Je veux aussi défendre les couleurs de ma nation, j’ai été une fois présélectionnée avec l’équipe nationale du Sénégal, mais après avoir contracté une blessure j’avais dû déclarer forfait.

A quand remonte votre dernière sélection en équipe nationale du Sénégal ?

Ma dernière convocation en équipe nationale remonte en 2023, quand le coach Tapha faisait la pré-sélection pour faire appel aux jeunes afin de mixer l’équipe, j’étais présélectionnée il y’a maintenant un an et quelques.

Est-ce-que vous rêvez de quitter le Japon pour un autre pays ?

Écoutez, le Japon est un pays agréable accompagné de paix, les gens sont compréhensifs en plus ils travaillent bien. C’est un pays qui me plait mais si le basket peut m’offrir d’autres opportunités je n’hésiterai pas à les saisir, et si je peux avoir du mieux pourquoi pas ne pas y foncer.

Quel est votre poste de prédilection ?

Je joue au poste cinq c’est à dire pivot, c’est mon poste favori.

Quel est votre mot de la fin ?

Comme je l’ai dit dans les questions précédentes, je veux porter les couleurs de mon pays s’il plait le bon Dieu, et redoubler plus d’effort pour atteindre le sommet.