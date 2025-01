Centif : 43 dossiers explosifs, un député sous la menace, et une lutte accrue contre la corruption

La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a récemment transmis 43 nouveaux dossiers au Parquet judiciaire et financier (PJF), selon les informations rapportées par Le Quotidien. Ces transmissions s’inscrivent dans un contexte marqué par des soupçons de malversations financières visant un député de la coalition Takku Wallu, dont l’immunité parlementaire pourrait être levée prochainement.

Le rapport annuel de la Centif met en lumière une augmentation significative des infractions financières, notamment la corruption, le détournement de fonds publics et le trafic de devises. Au cours de l’année écoulée, 43 dossiers ont été transférés à la Justice, illustrant une intensification des efforts pour lutter contre ces crimes économiques. L’attention médiatique se focalise également sur l’affaire impliquant Farba Ngom, pour laquelle les investigations menées par la Centif ont permis au Parquet d’engager des actions judiciaires. Bien que le rapport ne cite pas le nom du député concerné par les récentes suspicions, il met en exergue une hausse importante des Déclarations de soupçons (Dos) transmises par des institutions comme les banques, les notaires et les courtiers. En effet, le nombre de DoS reçues est passé de 330 en 2022 à 807 en 2023, soit une augmentation de 145 %, selon les données rapportées. Ces Dos concernent principalement des cas de fraude, de corruption et de détournement de fonds publics. Parmi elles, 22 cas similaires ont été identifiés en 2023. Cependant, le rapport souligne que seuls les organes judiciaires compétents disposent des identités des personnes mises en cause, en vue de l’ouverture de procédures judiciaires. En outre, le rapport fait état de détournements fiscaux souvent attribués à des individus détenant une autorité publique. La Centif travaille également à surveiller les flux financiers suspects, en partenariat avec la Banque centrale, notamment par le biais des Déclarations de transactions en espèces (DTE). Ces déclarations concernent des transactions en espèces supérieures à 15 millions de francs CFA. En 2023, plus de 16 millions de DTE ont été enregistrées, pour un montant total de 133,42 milliards de francs CFA, avec un pic d’activité en mars 2023. Pour l’avenir, la Centif a identifié 25 dossiers nécessitant des investigations approfondies, tandis que 70 autres ont été classés sans suite. Par ailleurs, 45 dossiers ont été transmis à des entités administratives, telles que la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ou les services des douanes.

Ce rapport illustre l’engagement croissant de la Centif dans la lutte contre les crimes financiers et met en avant la nécessité de renforcer les mécanismes de coopération interinstitutionnelle afin de prévenir les flux financiers illicites et de garantir une meilleure traçabilité des transactions suspectes.