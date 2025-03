Arnaque Financière à Tivaouane Peul : La gendarmerie frappe un grand coup contre un réseau de Q-Net

Tivaouane Peul, le 12 mars 2025 – La Brigade de proximité de Tivaouane Peul a mis fin aux activités d’un réseau d’arnaqueurs opérant sous couvert de la société Q-Net, une entreprise controversée souvent associée à des pratiques frauduleuses de type pyramidal.

L’opération, menée par les forces de la Gendarmerie nationale, a conduit à l’arrestation de six individus de nationalités diverses :

Deux Sierra-Léonais

Un Malien

Deux Sénégalais

Un Gambien

Selon les premiers éléments de l’enquête, ces individus usaient de fausses qualifications et de promesses mensongères pour convaincre leurs victimes d’adhérer à une prétendue agence commerciale. En échange, les recrues devaient effectuer un versement pouvant atteindre 1.200.000 FCFA pour espérer des gains futurs.

Le réseau ciblait principalement les jeunes en quête d’opportunités économiques en leur faisant miroiter des revenus rapides et attractifs grâce à un système de parrainage. Une fois piégées, les victimes réalisaient que les promesses de gains étaient illusoires et que leur investissement servait uniquement à alimenter la chaîne frauduleuse. Les six mis en cause ont été placés en garde à vue et seront présentés aux autorités judiciaires compétentes. L’enquête, toujours en cours, vise à identifier d’éventuels complices et à démanteler l’ensemble du réseau.

Ce coup de filet des forces de l’ordre marque un nouveau pas dans la lutte contre les arnaques financières et rappelle aux citoyens l’importance de la vigilance face aux systèmes de recrutement douteux promettant des gains rapides et sans effort.