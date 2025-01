Affaire Farba Ngom : Scandale financier éclatant, révélations accablantes sur un réseau opaque

La Centif dévoile un réseau financier opaque. Entre 2021 et 2023, pas moins de huit Déclarations d’opérations suspectes (DOS) ont été signalées par des banques à la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Ces documents révèlent des mouvements financiers complexes impliquant des entités telles que Sofico, Sci Haba, et des personnalités influentes comme le député Farba Ngom.

Les fonds en question, initialement issus du Trésor public, auraient transité par des circuits financiers opaques avant d’être transférés vers des comptes privés et des entreprises. La Centif soupçonne des mécanismes sophistiqués de détournement et de dissimulation de fonds. Le rapport met en lumière plusieurs structures et individus clés : Farba Ngom : Député et proche du président Macky Sall, accusé de recevoir des virements via sa société Sci Haba. Tahirou Sarr : Identifié comme un acteur central ayant orchestré le transfert des fonds à diverses entités. Sofico : Société intermédiaire ayant facilité les paiements. Scp Doworo, Sci Diamalaye et Groupe Immobilier Suisse (GIS) : Ces entreprises sont suspectées d’avoir servi de relais pour cacher les mouvements financiers. Ces transactions, selon le parquet, auraient permis à des bénéficiaires de détourner des fonds publics, notamment ceux alloués à des programmes comme la lutte contre le Covid-19. Saisi par le parquet financier, le Garde des Sceaux a officiellement demandé à l’Assemblée nationale de lever l’immunité parlementaire de Farba Ngom, ouvrant la voie à une enquête approfondie. Cette procédure pourrait déclencher une vague d’arrestations dans les jours à venir, ciblant toutes les personnes impliquées dans ce réseau. Ce scandale pose des questions majeures sur la gouvernance et la transparence dans la gestion des finances publiques. Alors que l’enquête se poursuit, l’opinion publique attend des réponses claires et des actions concrètes pour lutter contre la corruption. Le cas Farba Ngom pourrait bien être le prélude à une série de révélations qui ébranleront la classe politique et les institutions sénégalaises. Affaire à suivre.