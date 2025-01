Ce matin, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ousmane Diagne, a ouvert la Conférence nationale des chefs de parquet, un événement annuel clé pour les acteurs de la justice pénale au Sénégal. Lors de son discours, il a souligné un problème majeur : une partie importante des ressources financières échappe à l’État en raison de la non-exécution des décisions de justice, notamment en ce qui concerne les sanctions pécuniaires.

Ousmane Diagne a insisté sur l’importance de l’indépendance de la justice pour garantir les libertés fondamentales et maintenir l’équilibre social. Cependant, il a également mis en avant la nécessité d’un système pénal efficace qui contribue à la mobilisation des ressources publiques. Selon lui, le recouvrement des amendes et des confiscations pourrait représenter une source de revenus significative pour l’État.

À titre d’illustration, il a dévoilé que plus de 3 milliards de francs CFA d’amendes n’ont pas été recouvrés entre 2022 et 2024 pour le seul tribunal de grande instance de Dakar. Cette situation soulève des questions sur l’efficacité du système judiciaire et la nécessité de réformes pour améliorer la collecte des amendes. Ousmane Diagne a donc appelé à une mobilisation accrue des acteurs de la justice afin d’assurer que les décisions judiciaires soient appliquées et que les ressources financières dues à l’État soient effectivement récupérées.