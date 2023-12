Célébration 16e Edition du festival Kom-Kom : Ziguinchor vibre au rythme du folklore

Dans le cadre de la 16e édition du festival Kom-Kom, en Casamance, Ziguinchor vibre depuis trois jours, dans une ambiance folklorique. Cette année, le festival est axé sur la paix et le développement durable et l’implication de la CDEAO et de l’Agence de promotion touristique dans le but de renforcer les capacités nécessaires qui valorisent la culture et le tourisme.

Ce festival promeut le tourisme, l’artisanat et la culture entre les pays de la sous-région, dont la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée. Plusieurs personnalités sénégalaises et de la sous-région sont attendues ce vendredi à 16 h pour la cérémonie officielle en présence des autorités étatiques chargées de la culture.

L’ambiance est à sont fort avec la présence de troupes artistiques venues nombreuses prendre part à l’événement dans une belle animation au rythme de la culture diola, mandingue, baynouk, wolof, etc. Un cachet artistique est réservé au grand public avec des séries de concerts qui ont démarré depuis hier à la mythique place Bambaya, un lieu historique qui a toujours abrité les grands événements culturels de la commune de Ziguinchor.

Une occasion pour des journalistes sénégalais et étrangers de visiter des lieux mythiques de la Casamance, pour vendre l’identité culturelle et la destination sénégalaise notamment l’île de Carabane, Efrane, Wendaye ou encore l’île des féticheurs (Ehidj).

Pressafrik