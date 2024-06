Casamance: Le Retour de 30 000 Personnes facilité grâce aux efforts de coordination de l’ANRAC

Dans le cadre de ses missions, l’Agence nationale pour la relance des activités sociales et économiques en Casamance (ANRAC) a contribué au retour de plus de 30 000 personnes dans une quarantaine de villages. Ansou Sané, le directeur général sortant, a dévoilé ces chiffres lors de la cérémonie de passation de service avec son successeur.

Malgré quelques difficultés, l’ANRAC a retrouvé sa viabilité et sa vocation. Ansou Sané a précisé que l’Agence a réalisé des performances notoires, aussi bien en interne qu’en termes de réalisations concrètes. Les interventions de l’ANRAC ont ainsi permis le retour de plus de 30 000 personnes dans des villages tels que Bissine et ses 13 villages environnants, Binjaloum, Bademe, Diaban, Djirak, ainsi que de nombreux villages des communes de Djibanar et de Sindian.

Concernant la coordination, Ansou Sané a indiqué avoir contribué à la mise en place d’un cadre régional de coordination des interventions des acteurs, notamment en matière de déminage. Il a mentionné que ce processus, abouti après un an et demi de démarches, a permis la création de ce cadre de coordination des interventions des acteurs en matière de réinsertion socioéconomique. Cette initiative est perçue comme une première, particulièrement après la fin du PRAESC.

Ansou Sané a souligné que l’ANRAC a souvent rencontré des difficultés à harmoniser les interventions des multiples acteurs impliqués dans le retour des déplacés. Cependant, les efforts de coordination ont permis de surmonter ces défis.