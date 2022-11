Campagne de contrôle de la baisse des prix : Des bouteilles de gaz, des sacs de sucre et riz saisis

Le Service régional du commerce a entamé ce lundi une campagne de contrôle des nouveaux prix des produits et services de consommation courante. Au cours de cette opération, des saisis ont été effectuées à la Médina.

Il s’agit de sacs de riz, de sucre, des bonbonnes de gaz de 25kg, et des pains. Aliou Bâ, boutiquier saisi, s’explique : « Aucune affiche n’a été collée ici. Ce que j’ai appris c’est la baisse du sucre. Il me reproche d’avoir vendu le gaz de 9kg à 4250 FCFA, disant que c’est anormal et ils m’ont remis une convocation ».

Modou kane, commençant au Marché Tiléne soutient que l’application est « effective » chez les grossistes et les demi-grossistes. « Nous avons commencé l’application des prix depuis samedi. Tous les importateurs ont diminué les prix. Donc les détaillants aussi appliquent ».

Les opérations de contrôle se poursuivent toujours par le Service régional du commerce de Dakar.