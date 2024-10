Bakel : plusieurs villages sont envahis par les eaux du fleuve Sénégal

La situation devient de plus en plus inquiétante à Bakel. Les eaux de la Falémé et du fleuve Sénégal ont envahi plusieurs villages. D’après des informations glanées par l’APS auprès des autorités locales tous les villages de la commune de Ballou bordant le fleuve sont sous les eaux.

“Tous les villages de la commune de Ballou qui sont au bord du fleuve Sénégal, à savoir Koughany, Golmy, Yafera, Aroundou et le chef-lieu de commune, Ballou, sont envahis par les eaux du fleuve Sénégal “, a informé le maire de Ballou Cheikhna Camara, joint par l’APS.

”Les populations se déplacent actuellement en pirogues dans certains endroits des quartiers de la commune, à défaut de patauger carrément dans les eaux”, a encore informé l’autorité communale.

D’après lui, sa commune n’a pas connu un tel débordement des eaux du fleuve Sénégal, depuis 1955. ”Ces inondations jamais connues depuis 1955, commencent à causer des dégâts énormes dans les villages”, se désole l’édile de Ballou.

M. Camara annonce qu’un élan de solidarité a été déclenché, dans les villages impactés, pour reloger les sinistrés dans des écoles et des maisons voisines.

A Kidira, commune sise à plus de 40 kilomètres de la ville de Bakel, c’est la Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal qui a débordé, touchant plusieurs quartiers en bordure de ce cours d”eau, notamment Pont, Allahina et Diboli.