La journée mondiale contre le diabète sera célébrée le 14 novembre. En vue de ce rendez-vous, l’Association sénégalaise de soutien et d’assistance aux diabétiques (ASSAD) a fait le point sur la progression de la maladie au Sénégal. Celle-ci se fait «à pas de géant», alarme le président de l’ASSAD, Baye Oumar Guèye, repris par Le Soleil.

Une enquête en cours devrait rendre-compte fidèlement de la situation, mais Pr Abdoulaye Lèye signale les structures de prise en charge des diabétiques sont débordées. «L’illustration la plus parfaite c’est la hausse du nombre de cas de diabète au centre Marc Sankalé», martèle le spécialiste en endocrinologie, métabolisme et nutrition.

Les derniers chiffres officiels (2015) faisaient état de 460 000 cas de diabètes au Sénégal, soit 3,4% de la population.

Toutefois, selon Pr Maïmouna Ndour Mbaye, directrice du centre Marc Sankalé, le diabète est la deuxième cause de cécité «dans nos pays (africains)», la première cause d’insuffisance rénale, la première maladie non transmissible considérée comme une épidémie mondiale avec 540 millions de malades dans le monde