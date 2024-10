Bakel :Le Chinois a été arrêté par les éléments de la Brigade de proximité de la gendarmerie pour …

Y. Liang est dans de beaux draps. Le Chinois a été arrêté par les éléments de la Brigade de proximité de la gendarmerie de Dianké Makha, dans le département de Bakel. Le mis en cause a tenté de soudoyer le nouveau commandant de la brigade, lors d’un contrôle routier, explique L’Observateur.

“[Le jour des faits], avance la source, [les gendarmes] se déploient sur le tronçon routier et sacrifient au contrôle de routine des automobilistes. Soudain, un véhicule provenant de Sadatou surgit sur la chaussée et file à toute allure. Les gendarmes se postent brusquement au milieu de la route et, par un geste de la main, intiment l’ordre au chauffeur de s’immobiliser.”

Le ressortissant étranger, accompagné d’un autre compatriote, s’exécute, souligne le journal : “[Il] ralentit et se gare sur le bas côté de la chaussée. Les agents se présentent et réclament les pièces du véhicule. Le Chinois déclare ne détenir lesdites pièces. Les pandores reviennent à la charge et lui demandent cette fois son permis de conduire. Sans succès.”

Le quotidien d’information explique que pour se tirer d’affaire, “le Chinois a proposé 10 000 F CFA au commandant de brigade”, lui demandant de “les laisser partir“. Ce qu’il ne fallait pas faire puisque le corrupteur sera arrêté sur place sur ordre du commandant.

Embarqué dans le fourgon, le mis en cause sera conduit dans les locaux de la brigade avant d’être déféré au terme de la durée légale de sa garde à vue au Tribunal de grande instance de Tambacounda. L. Y. Liang, né en 1984, est poursuivi pour tentative de corruption d’un agent dans l’exercice de ses fonctions, conclut Les Echos.