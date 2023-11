Attaque contre Moustapha Ba : La réponse salée de Serigne Modou Bara Dolly Mbacké à…

« Abdou Karim Sock, votre sortie, concernant la loi de finances, est une sortie malhonnête qui ne s’articule pas autour de l’essentiel pour répondre à des exigences financières ou budgétaires du moment ».

Aujourd’hui il est clair que quand la main qui tient une plume malhonnête bouge, parce que trempée dans le flot de la malhonnêteté, ce qui en ressort est de nature cacophonique, dérisoire et malhonnête

Vous avez bénéficié de plusieurs privilèges à de hautes sphères de l’administration publique surtout au ministère des Finances. Votre posture devait être de nature plus participative en lieu et place que de verser dans un verbiage politique éhonté.

On sait que votre approche est digne des mercenaires politiques qui se font très souvent remarquer par le chantage, par l’absurdité inintelligible. De pareils contextes politiques étant le domaine de prédilection des maîtres chanteurs et des chasseurs de primes.

Le ministre Moustapha Ba, tout le monde le sait administrateur hors pair. C’est un homme qui connaît les finances et qui, dans le silence de sa performance, contribue, à tous les niveaux, à la consolidation des finances du pays et tous les ministères bénéficient de ses performances, afin de faire face aux crises que traverse le Sénégal à cause des inflations du marché mondial.

À notre niveau, nous ne permettrons plus que des tierces, parce que bénéficiant facilement de tribunes pour s’exprimer, se permettre de jeter le discrédit sur de dignes fils du pays qui servent sans tambour ni trompette leur Nation.

Moustapha Ba est un homme du sérail qui connaît son secteur et se donne tous les moyens pour mériter la confiance du Chef de l’État, Son Excellence Macky Sall. Il fait, depuis son arrivée à la tête de ce ministère, du bon travail.

Par Serigne Modou Bara Dolly Mbacké