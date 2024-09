Attaque à main armée á Tambacounda : L’hôtel Virage attaqué, deux gardiens ligotés, le coffre emporté

La capitale du Sénégal oriental est, depuis quelque temps, un terreau fertile du grand banditisme. Après la série de cambriolages survenue dans différents quartiers de la commune de Tambacounda, dont Saré Guilel où plusieurs boutiques ont été visitées, une attaque à main armée a eu lieu dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre vers 2 h.

Quinze éléments en cagoule et armés d’un fusil de chasse, d’un pistolet automatique artisanal et des armes blanches ont mis à profit la pluie qui s’est abattue sur toute l’étendue du territoire communal pour faire irruption à l’hôtel Virage situé ans le quartier Tamba Socé, à la périphérie de la commune. Ils ont d’abord ligoté les deux vigiles, avant de s’introduire dans le bureau du directeur de l’hôtel où ils ont réussi à trainer le coffre-fort jusque derrière le lit marécageux. Là, ils l’ont ouvert et se sont emparés des 500 000 F CFA qui étaient à l’intérieur. Leur forfait accompli, ils ont abandonné le coffre-fort sur place avant de disparaitre dans la nature.

Alertés, les éléments du commissariat central de Tamba et de la police scientifique se sont déportés sur les lieux pour les constats d’usage.

Les populations appellent les autorités compétentes à plus de sécurité.