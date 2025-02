Tambacounda : Un tournant décisif pour une exploitation forestière responsable

Consciente des enjeux environnementaux liés à l’exploitation des ressources naturelles, l’Inspection régionale des Eaux et Forêts de Tambacounda a organisé une réunion stratégique pour encadrer la campagne d’exploitation forestière en cours. Cette rencontre visait à sensibiliser les acteurs du secteur et à rappeler l’importance du respect strict des réglementations en vigueur.

Le lieutenant-colonel Dame Diop, Inspecteur régional des Eaux et Forêts, a souligné la nécessité de corriger les insuffisances constatées lors de la précédente campagne.

« L’année passée, une évaluation a révélé des manquements dans le respect des prescriptions techniques. C’est pourquoi nous avons jugé impératif d’organiser cet atelier de lancement afin de rappeler aux acteurs concernés l’importance de se conformer aux dispositions réglementaires. Désormais, aucune dérogation ne sera accordée en cas de non-respect des règles établies », a-t-il averti fermement.

Au-delà du simple cadre réglementaire, le lieutenant-colonel Dame Diop insiste sur une gestion durable et responsable des ressources forestières, véritable enjeu pour l’avenir.

« Il est impératif que chaque intervenant prenne conscience de la nécessité de préserver nos forêts. Une vigilance accrue est requise dans l’exploitation forestière et l’approvisionnement du marché en combustibles domestiques. Nous devons évaluer l’impact des aménagements forestiers en cours et y apporter les ajustements nécessaires pour garantir une exploitation raisonnée et durable », a-t-il ajouté.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de protection et de gestion efficiente des ressources forestières, afin d’assurer un équilibre entre exploitation économique et préservation environnementale.