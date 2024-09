Affaire Lat Diop: 1XBET brise le silence et apporte des précisions de taille

L’affaire Lat Diop défraie la chronique. Cité dans cette affaire par le biais de son ancien administrateur, Mouhamed Dieng, et les récentes sorties de Me El Hadj Diouf, avocat de l’ex ministre des Sports, la société 1XBET réagit officiellement. Notamment pour démentir certaines allégations du bouillant avocat. Voici l’intégralité du communiqué de 1XBET.



« Il nous a été donné de constater dans la presse une vidéo où l’avocat Maître Elhadj Diouf, en sa qualité de conseil de Lat DIOP, ancien Directeur Général de la LONASE, déclare que Mouhamed DIENG remettait mensuellement une redevance de 02 milliards à celui-ci au nom de 1XBET.

Pire, il soutient faussement que la société 1XBET Sénégal versait mensuellement à la LONASE une redevance d’un montant de 20 millions avant l’arrivée de Lat DIOP, ce qui est archi faux.

Sans entrer dans les détails pour ne pas violer la confidentialité de notre partenariat avec la LONASE qui est une institution publique, nous tenons à préciser que la LONASE, en tant que organe régulateur et détenteur du monopole des jeux au Sénégal, est contractante avec notre société SERVICE ONLINE INTERNATIONAL SA exploitant 1XBET au Sénégal à travers un protocole d’accord dûment conclu depuis 2018 qui soumet les deux parties à des obligations dont le paiement d’une redevance mensuelle à titre de commission.

C’est la société SERVICE ONLINE INTERNATIONAL SA qui s’est toujours, et régulièrement, au titre du contrat précité, acquittée de ce paiement et non Mouhamed DIENG intuitu personae, contrairement aux fausses déclarations de Maître Elhadj DIOUF.

Au demeurant, la Direction Générale de SERVICE ONLINE INTERNATIONAL SA (1XBET Sénégal) informe l’opinion, que Monsieur Mouhamed DIENG a démissionné de ses fonctions d’Administrateur Général de la société depuis le 12 Août 2024. Une démission à laquelle la société s’est opposée eu égard à l’excellent travail qu’il y abattait et qu’elle a fini par accepter de guerre lasse.

Le nouvel Administrateur Général de la société Monsieur Kalidou GUISSE entend inscrire son action dans la perpétuation de l’œuvre de son prédécesseur.

Notre société se réserve le droit d’entreprendre toutes les actions de droit pour défendre ses intérêts et sauvegarder sa crédibilité. »

Pour la Direction Générale,

L’Administrateur Général