D’amies inséparables, Aïssatou Sène et Oumy Sène sont devenues ennemies jurées. Et cela, depuis 3 ans. A Fissel, les deux dames, tellement liées qu’elles se sont mariées avec deux frères, se regardent désormais en chiens de faïence. A l’origine de leur désamour, l’attitude irrespectueuse de S. T., fils d’Oumy Sène qui, depuis un certain temps, ne s’entend plus avec sa tante Aïssatou Sène.

La semaine passée, de retour à son domicile conjugal après quelques courses personnelles effectuées dans le village, Aïssatou Sène constate que S. T., fils de son ex-meilleure copine, a attaché ses moutons dans le grenier où sont stockées la ration alimentaire et les récoltes de la famille. Choquée par le comportement de S. T, élève en classe de Troisième, Aïssatou Sène va d’un pas alerte détacher et sortir les moutons qui commençaient à manger les vivres de la famille.

Un acte que le jeune homme et sa maman qui n’ont rien raté de la scène ne supportent guère. S. T. va s’en prendre à sa tante Aïssatou. Dans les échanges aigres-doux, les déballages font mal au moral et à la moralité. Aïssatou dit au jeune homme que sa maman était active comme prostituée à Dakar. S. T. est dans tous ses états. Il part ruminer sa colère dans un coin de la chambre de sa maman. Quelques jours après, le jeune élève, qui confie aux enquêteurs de la brigade de Fissel avoir été atteint dans son honneur par les propos de sa tante, finit par trouver une solution pour, dit-il, laver son affront.

Et mardi dernier, à 16 heures, alors que Aïssatou Sène se rendait au marché de Thiadiaye, S. T. la rattrape et lui assène plusieurs coups de gourdin à la tête, à l’épaule et aux jambes. Aïssatou Sène s’affale et commence à se vider de son sang, sous le regard indifférent de Oumy Sène, son ex-meilleure amie et mère de S. T. qui n’a pas levé le plus petit doigt. Et n’eût été l’intervention rapide des voisins, le pire allait se produire. Car, S. T. s’est par la suite armé de couteau, juré de tuer Aïssatou Sène qui, conduite à l’hôpital de Thiadiaye, bénéficiera d’un certificat médical d’incapacité temporaire de travail (Itt) de 10 jours.

Elle dépose une plainte à la brigade de gendarmerie de Fissel. Interpellé, S. T. avoue la haine viscérale qu’il nourrit contre Aïssatou Sène qui a taxé sa maman de prostituée. Et malgré les nombreuses interventions et autres médiations, S. T. a été, au terme de sa garde à vue, déféré hier mercredi, au parquet de Mbour, pour menace de mort avec arme blanche et coups et blessures volontaires (Cbv).