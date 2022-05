Déclaration de presse : Le responsable des jeunes Khalifiste se prononce

Depuis la sortie des listes d’investitures de la coalition Yewwi Askan Wi, la jeunesse Khalifiste a constaté de nombreuses sorties médiatiques orientées vers la personne de leur président Khalifa Ababacar Sall allant dans le sens de le dénigrer ou de l’accuser. Cela est pour eux une pratique machiavélique et relève du népotisme total.

Khalifa Sall a été choisi par ses pairs comme Président de la conférence des leaders de YAW du fait de son expérience politique mais aussi pour la conduite irréprochable qu’il a toujours fait montrer.

Ils ne peuvent pas comprendre l’attitude de certains chefs de partie, membres de la conférence des leaders qui aujourd’hui au lieu de faire le point de leurs différents mandats à l’hémicycle se bousculent pour encore briguer un autre mandat et le plus déplorable est le silence assourdissant des membres de la plateforme Taxawu Sénégal en particulier la jeunesse.

La jeunesse Khalifiste, militants désintéressés et engagés pour la cause de leur Président Khalifa Sall appelle à l’unité et à la re-mobilisation pour imposer une cohabitation à ce régime tyrannique, dictatorial et incompétent au soir du 31juillet 2022.

Ils exigent du Président Macky Sall qu’il appelle ses partisans bavards aux déstabilisateurs à la retenu pour un climat politique social et apaisé, et ils demandent aussi au chef de la coalition BBY de veiller à ce que nous ayons des élections libres et transparentes qui n’excluent aucun candidat sur des motifs anticonstitutionnels.

SADAGA GUEYE, Responsable jeunesse Khalifiste