Pour vol de bijoux et objets de valeur : La domestique Fatou B. déférée au parquet

La domestique Fatou B. est poursuivie pour vol au préjudice de son employeur Aicha Diallo. La femme de ménage avait l’habitude de commettre des larcins en emportant des objets de valeur de sa patronne.

Constatant les multiples vols, cette dernière se résolut à installer une caméra de surveillance connectée à son téléphone.

Aicha Diallo n’en revient toujours pas. Elle ne s’attendait pas à découvrir que c’est sa domestique qui était l’auteur des vols récurrents dans sa maison. Elle avait tellement confiance en elle.

Prise par son travail, la victime avait engagée Fatou B. qui était à son service depuis un an, après le départ de sa fidèle domestique qui est restée plus de 10 ans à son service et qui a vu naître tous ses enfants.

Selon les informations rapportées par “Le Témoin”, c’est depuis la prise de service de la mise en cause que les vols ont commencé.

D’abord, ce fut une chaîne en or de 21 carats d’une valeur de 800 000 F, puis des tissus de valeur, entre autres.

Pour coincer son voleur, Aicha Diallo a installé une caméra de surveillance connectée à son téléphone..

Une semaine après son installation, rapporte le journal, elle découvre Fatou B. en train de voler la ration soigneusement rangée dans les tiroirs de la cuisine.

Interrogée, la mise en cause reconnaît une partie des faits qui lui sont reprochés. ‘’J’ai volé la ration de ma patronne, car je n’avais rien pour nourrir mes enfants. Leur père m’a abandonnée et j’avais des problèmes pour payer ma chambre’’, s’est-elle défendue, niant être l’auteur des vols concernant l’or et les objets de valeur.

Malgré tout, la domestique a été arrêtée et déférée au parquet.