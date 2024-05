Football : Demi-finale retour de la League des champions, Matts Hummels crucifie le PSG et envoie Dortmund en finale

Eliminé par le Borussia Dortmund ce mardi en demi-finale retour de Ligue des champions au Parc des Princes (1-0, 2-0 en cumulé), les Parisiens se sont de nouveau heurtés aux montants, comme au match aller. Le PSG a d’ailleurs battu un triste record…

Dans l’obligation de marquer au moins un but au coup d’envoi de sa demi-finale retour de Ligue des champions pour espérer une qualification, le PSG a été refroidi par une tête rageuse de Mats Hummels pour ouvrir le score, et sceller la qualification allemande (1-0). Pourtant, les Parisiens se sont montrés dangereux devant les buts de Kobel, mais ont fait preuve de manque de réussite, le dortmund quant à lui se qualifie pour la finale et connaitre son adversaire ce mercredi 8 mai pour la deuxième demi-finale retour qui mettra prise le Real Madrid et le Bayern Munich. A rappeler que la finale est prévue le 1er juin dans le stade mythique de Wembley.