“Seoh avait pour mission de garantir l’accès à une eau en quantité et en qualité mais à bas prix. Nous constatons aujourd’hui le contraire. Seoh fait tout sauf servir la population Fisseloise. Elle fait de la surexploitation, c’est de l’arnaque, du vol. Nous ne l’accepterons plus. Comment comprendre qu’une famille de six personnes puisse recevoir une facture de 13.750fr au mois d’avril. Au mois de juin on lui sert une facture de 320.650, soit 1160 m³ d’eau. Il n’y a aucune famille à Fissel qui peut consommer une telle quantité en eau. On a que des ménages moyens”, dénonce Oumar Diamé Soung, président de la commission eau et électricité de la Cellule Ascosen de Fissel.