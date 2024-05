Combat contre Balla Gaye 2 : Tapha Tine fait sensation sur les réseaux sociaux (photos)

Le 21 juillet prochain, Tapha Tine croisera Balla Gaye 2 à l’Arène Nationale. Ce 5 mai, lors du combat entre Eumeu Séne et Sa Thiès, les deux lutteurs faisaient leur face-à-face devant les acteurs de la lutte et les téléspectateurs sénégalais.



Lors de ce face-à-face, Tapha Tine a fait sensation sur les réseaux sociaux. En effet, une photo du leader de l’écurie Baol Mbollo est devenue virale. Sur celle-ci, le lutteur apparaît largement plus imposant que son adversaire Balla Gaye 2.

Et il n’en fallait pas plus pour que l’image fasse le tour de la toile, avec une once d’ironie.