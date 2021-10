Le suspens est désormais fini à Guédiéwaye. Alors que la présence de Malick Gackou, le leader du Grand Parti, dans la coalition Yéwwi Askan Wi aux cotés du journaliste Ahmeth Aïdara avait fait craindre un clash au sommet de cette force politique, Kéwoulo a appris que la commission des investitures de YAW a pu trancher facilement. Ahmeth Aïdara sera le candidat Yéwwi…

“Et cela a été fait depuis mercredi. Et ce sont les membres de la commission qui ont demandé ce que l’information soit cachée.” A soufflé Kéwoulo une source bien au fait de l’information. Bien avant cet arbitrage de la commission des investitures, Ahmeth Aïdara que Kéwoulo avait joint au téléphone avait laissé entendre qu’il n’y avait aucune concurrence entre Malick Gackou et lui.

“C’est mon grand-frère et il ne me disputera pas l’investiture de Yéwwi Askan Wi. Ce sont les gens qui s’agitent simplement. Gackou et moi, nous avons grandi dans la même maison”, avait laissé entendre celui qui s’est toujours présenté comme “le futur maire de Guédiéwaye.” Avec ce choix, Ahmeth Aïdara se retrouve directement être le challenger du frère du président de la République, Macky Sall. Maire sortant de Guédiéwaye, Aliou Sall est, depuis son arrivée à Guédiawaye, combattu par Ahmeth Aïdara qui n’a raté aucune émission pour le descendre de leur piédestal.

Lui, Aliou Sall “redevable des 400 mille Francs de chaque sénégalais”-, son prédécesseur à la mairie, Aïda Sow Diawara et Malick Gackou, tous indexés et brocardés par le célèbre journaliste de Zik FM qui les soupçonnent d’avoir trahi Guédiéwaye et sa jeunesse. Aujourd’hui, porté par la coalition Yéwwi Askan WI, Ahmeth Aïdara a, désormais, une très belle opportunité de montrer au monde qui de lui et de Aliou Sall, est le véritable chouchou des populations de Guédiéwaye.