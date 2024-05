C’est une vie qui commence pour le monde syndical au Sénégal. En effet, depuis l’arrivée du nouveau régime, les syndicalistes, travailleurs du public comme du privé, ont décidé de sortir de leur mutisme et faire connaitre les maux qui minent leur secteur. Avec l’arrivée de nouvelles autorités aux affaires, les travailleurs de l’autoroute Ila touba ont décidé de faire connaitre leur situation à l’opinion et aux décideutrs politiques.

Dans cet entretien exclusif accordé à Kewoulo, le délégué du personnel -qui est par ailleurs le porte-parole du Syndicat National des Travailleurs des Autoroutes du Sénégal (SyNTAS)- est revenu sur les conditions de travail des employés de l’autoroute ila Touba. Et ces préoccupations ont pour noms: les horaires de travail, la sécurité des employés, les salaires ou d’autres aspects liés à leur emploi.

A en croire Mor Talla Ndao, il y a énormément d’anomalies dans cette struture qui gère une partie de l’axe de l’autoroute A2 qui relie Dakar à Touba, la capitale du mouridisme. Sur le plateau de Kéwoulo, il a dénoncé les “dures conditions de travail” et “le manque de considération” que subissent les travailleurs de l’autoroute ila Touba depuis sa mise en service suivie de la signature des premiers contrats de travail. Et cela depuis 2019, quand le service est devenu payant. Complétement déçu par les pratiques manageriales au sein de la structure, le représentant des travailleurs n’a pas raté de fustiger l’attitude de “l’Ageroute qui, selon lui, travaille avec des sociétés intérimaires qui oppriment et exploitent les travailleurs.”

« Les sociétés intérimaires nous ont valu 4 ans de CDD. Alors, on n’a jamais bénéficié de primes de fin de contrat comme prévu par les textes. Pire, l’une des sociétés du nom de Inteliman est fictive». Selon le syndicaliste, cette société intérimaire «avait changé de nom au bout de deux ans» et «n’a jamais reversé le plus petit centime des retenues aux cotisations sociales (Ipres, Caisse de sécurité sociale…). En sus de cela, le délégué a fustigé “l’absence de paiement de primes de transport”, “d’heures supplémentaires et de mise en place de moyen de transport pour les travailleurs qui habitent ailleurs.”

Quant à leur régime actuel, il a confirmé que «(ils ont) maintenant des CDI sinon la plupart des employés n’ont des CDI que de ‘’nom’’. C’est à dire qu’on ne nous traite pas comme tels». A Fait savoir le délégué syndical.« Nous vivons du vrai calvaire avec les sociétés intérimaires sous le regard complice de l’Ageroute », a tenu à marteler le représentant des travailleurs de l’autoroute ila Touba. Nourrissant l’espoir que l’arrivée du nouveau Président sonnera la fin de leur calvaire, Mor Talla Ndao aimerait que les autorités viennent à leur chevet. “Aussi, il faut surtout qu’un audit soit ordonné pour faire un peu de lumière dans la gestions de ce tronçon de l’autoroute.” A souhaité Mor Talla Ndao.