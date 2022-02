Pikine: L’opposition dans la rue ce vendredi

Composée de quatre coalitions (Wallu Sénégal, And Defar sà gox, Yewwi askan Wi et de Rewum Ngor), l’opposition veut marcher demain vendredi à Pikine. Elle dénonce les «irrégularités» qui ont émaillé le scrutin du 23 janvier dernier et la victoire de Benno Bokk Yaakaar (Bby) aux élections municipales au niveau des communes de Pikine-Est, Pikine-Nord et à la ville de Pikine. Ils ont annoncé cette manifestation hier au cours d’une rencontre avec la presse au siège de Pastef à Pikine-Est.

L’opposition locale au niveau du département de Pikine compte descendre dans la rue, ce vendredi 25 février, pour dénoncer les irrégularités dans l’organisation du scrutin au niveau de certaines communes dont Pikine-Est, Pikine-Nord et au niveau de la Ville de Pikine où elle a déjà déposé des recours pour l’annulation des résultats qui y ont été publiés.

La manifestation a été annoncée hier par les responsables de l’opposition au cours d’une conférence de presse. «L’opposition s’est aussi mobilisée ici à Pikine pour combattre l’injustice. Le combat doit être politique bien qu’on ait introduit un recours au niveau de la Cour d’appel. Car ce hold-up mûri ici à Pikine-Est, Pikine Nord et au niveau de la Ville de Pikine prouve que Benno Bokk Yaakaar (Bby) a bien mûri son coup. Il faut qu’on se mobilise pour faire face à cette injustice. Donc, nous marchons ce vendredi pour dénoncer les irrégularités notées dans ce scrutin et pour exiger la restauration de la volonté populaire des Pikinois», a soutenu le chargé de communication du Parti démocratique sénégalais (Pds), Mayoro Faye.

Abondant dans le même sens, le chargé des élections du Pds Cheikh Dieng appelle à une forte mobilisation des populations. «Nous avons déposé la demande de déclaration de marche pour que les autorités prennent toutes les dispositions requises pour l’encadrement de la manifestation. Nous appelons tous les responsables de Dakar, de Rufisque, de Guédiawaye ainsi que les leaders à venir prêter main forte à notre coalition.» Une position partagée par le coordonnateur départemental de Pastef, Cheikh Aliou Bèye, par ailleurs maire de Diamaguène Sicap Mbao, qui ajoute : «On a écarté Yewwi Askan Wi pour nous empêcher de prendre part au scrutin de la Ville et confisquer la volonté des Pikinois dans certaines communes. Mais cela ne passera pas. Nous demandons aux juges de la Cour d’Appel de lire le droit. Benno Bokk Yaakaar est finie ici à Pikine. Nous sommes prêts à tout pour défendre notre victoire. Nous avons déposé une déclaration de marche. Et vendredi, nous serons dans la rue. Nous demandons aux leaders de soutenir notre action. La Ville de Pikine appartient à l’opposition. Il en est de même pour Pikine-Est et Pikine-Nord. Donc Benno Bokk Yaakaar doit comprendre qu’elle est en fin de règne et qu’on ne la laissera pas imposer sa forfaiture.»

Revenant sur les raisons qui les incitent à contester la victoire de Benno Bokk Yaakaar, ces responsables de l’opposition affirment : «La technique de vol a été de prendre les cartes qui étaient censées être gardées au niveau de la Commission de distribution, pour les remettre à des jeunes non détenteurs de cartes d’électeurs en échange de 5 000 Fcfa ou 10 000 Fcfa, en leur demandant d’aller voter pour Benno Bokk Yaakaar. D’ailleurs, des sommations interpellatives ont été envoyées à ces jeunes qui sont prêts à témoigner au tribunal.»

