Assassinat du Commandant Tamsir Sané : Le procès s’ouvre ce 19 mars 2020

Le procès sur l’assassinat du Commandant de la Brigade de gendarmerie de Koumpentoum, le Major Tamsir Sané, va s’ouvrir ce jeudi 19 mars au Tribunal de Grande instance de Tambacounda. Selon nos sources, la famille du défunt (Tamsir Sané) a reçu depuis ce jeudi 11 mars 20 sa convocation des mains du Procureur de la République près du Tribunal de Pikine, à Dakar.

«La famille et les proches de feu Tamsir Sané avaient été informés auparavant par le Colonel Commandant la légion Est de Tambacounda afin qu’ils puissent prendre toutes les dispositions nécessaires pour se rendre au procès le jour indiqué sur la convocation», renseigne nos sources. «La gendarmerie a commis un avocat en la personne de Me Khassimou Touré pour la défense et les intérêts de la partie civile», a soutenu notre source. Pour rappel le défunt Major Tamsir Sané a été lâchement tué par des malfaiteurs la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 juillet 2019. Des hommes fortement armés qui voulaient braquer le bureau de Poste de Koumpentoum.

Dans les échanges, les bandits réussiront à atteindre mortellement l’adjudant Major Tamsir Sané. Il a été atteint à la tête avant de rendre l’âme sur le coup et d’être acheminé à l’Hôpital régional de Tambacounda. Tamsir Sané, enterré un jour de lundi au cimetière de Yoff, est parti en respectant jusqu’au bout la devise de son corps : «Dans l’honneur au service de la loi.» Une semaine après le drame, les choses n’avaient pas traîné. Les hommes en bleu vont ouvrir la chasse à l’homme.

En patrouille dans la zone depuis la survenue du drame, ils ont procédé à de nombreuses interpellations. Dix-neuf (19) personnes, dont sept (7) qui seraient impliquées dans l’assassinat du Major Tamsir Sané, dont le présumé cerveau de la bande connu des fichiers de la gendarmerie à cause de ses nombreuses arrestations et placements sous mandats de dépôt, ont été appréhendées par les gendarmes à Méréto.