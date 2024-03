22 mars 1967 : Il y a 57 ans, Senghor échappe à une tentative d’assassinat .

L’attentat manqué contre le Président Léopold Sédar Senghor le jour de la Tabaski à la Grande Mosquée de Dakar, le 22 mars 1967, a été un événement marquant dans l’histoire du Sénégal.

L’attentat a été perpétré par un individu nommé Moustapha Lo, qui a tenté de prendre la vie du président alors qu’il assistait à la prière de l’Aïd. Moustapha Lo a été condamné à la peine capitale le 15 juin 1967 et exécuté le 29 juin de la même année. En plus de cela, plusieurs complices ont également été condamnés, dont Moustapha Dramé, qui avait fourni le revolver utilisé par Moustapha Lo lors de l’attaque. Moustapha Dramé, ancien directeur de cabinet de M. Valdiodio Ndiaye, a été condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Suite à cet attentat, le Président Senghor a décidé de ne plus se rendre à la Grande Mosquée de Dakar, marquant ainsi un changement dans ses habitudes et dans la sécurité présidentielle. Cet événement a eu des répercussions importantes sur la sécurité du Président et sur la manière dont il interagissait avec les populations lors de ses déplacements religieux.