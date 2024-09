La compagnie aérienne Air Sénégal a récemment effectué un versement de 9,2 millions de dollars afin de régulariser presque la totalité de ses dettes envers Carlyle Aviation, un important loueur d’avions basé aux États-Unis. Ce règlement intervient dans un contexte tendu, après que Carlyle Aviation a décidé de porter l’affaire devant la justice américaine pour récupérer les sommes dues.

Le non-paiement prolongé de ces arriérés avait poussé Carlyle Aviation à envisager de solliciter les compagnies d’assurance pour couvrir les pertes, une initiative qui aurait pu entraîner des conséquences financières et légales sévères pour Air Sénégal. Ce paiement constitue une avancée majeure dans la gestion des finances de la compagnie, qui s’efforce d’éviter une intensification des procédures judiciaires. Cette évolution a été rapportée par le média d’investigation Africa Intelligence, basé en France, qui souligne que cette opération permet à la compagnie de solder presque tous ses arriérés.

La démarche de Carlyle Aviation, consistant à saisir les tribunaux américains, a mis en lumière les difficultés financières persistantes auxquelles Air Sénégal fait face, notamment dans la gestion de ses obligations financières liées à la location de sa flotte. Si ce paiement permet de clore ce chapitre, il reste à voir comment la compagnie parviendra à honorer ses engagements futurs et éviter de se retrouver à nouveau dans une situation similaire.

Dans un contexte de restructuration, Air Sénégal a également annoncé la suppression de six de ses lignes à partir du 20 septembre. Les destinations touchées par cette mesure incluent New York, Barcelone, Marseille, Lisbonne, Douala et Libreville. La compagnie aérienne a choisi de concentrer ses efforts sur les routes les plus rentables, en ajustant son réseau pour optimiser ses performances économiques. À ce jour, Air Sénégal dessert un total de 21 destinations internationales, mais cette révision stratégique vise à améliorer sa rentabilité.