Invité à l’émission Grand Jury, ce dimanche 29 septembre 2024, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, Fadilou Keïta, s’est livrait à des révélations portant sur des personnalités connues au Sénégal. Sur la RFM, Fadilou Keita à laissé entendre que monsieur Ahmed Khalifa Niasse et Samuel Sarr, « doivent 3,5 milliards à l’Etat du Sénégal ». À rappeler que M. Sarr fut ministre de l’Energie et du Pétrole sous le régime de l’ancien Président Abdoulaye Wade.

Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a même affirmé qu’un rapport aurait « épinglé Ahmed Khalifa Niasse et Samuel Sarr » à en croire ses révélations tout tourne autour d’une « affaire de voiture ». « Je suis tombé sur un rapport de 2013 ou 2014 dans lequel il est clairement mentionné que monsieur Ahmed Khalifa Nias et monsieur Samuel Sarr doivent 3,5 milliards à l’État du Sénégal qu’ils doivent rembourser », a déclaré le responsable de Pastef.

Poursuivant ses explications, le directeur de la CDC a fait savoir que ce sont « des voitures qui ont été offertes par le Sénégal que ces personnes-là ont détournées et on dit qu’ils les avaient achetées et les ont vendues à l’État du Sénégal ».

« Ces gens-là, jusqu’à cette date, doivent rembourser ces 3,5 milliards-là », a dénoncé Fadilou Keita.