Affaire Boffa Bayotte : Á 24 heures du procès les familles des détenus dévoilent leurs doutes

Á 24 heures du procès en appel prévu pour demain, mercredi 24 juillet 2024, les familles des deux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, René Capain Bassène et Oumar Ampoye Bodian, ainsi que le mouvement Vision citoyenne, expriment leurs préoccupations croissantes. La mobilisation autour de cette affaire s’intensifie, alors que des interrogations émergent sur la conduite du procès et l’implication des ex-détenus. Les familles et Vision citoyenne s’étonnent du fait que le parquet ait décidé d’interjeter appel pour convoquer à la barre deux ex-détenus, Alioune Badara Sané et Abdoulaye Diédhiou, condamnés à six mois avec sursis pour détention illégale d’armes.

De plus, ils manifestent leur inquiétude quant à la convocation de César Atoute Badiate, jugé par contumace et n’ayant jamais interjeté appel, pour le procès du 24 juillet. Le coordonnateur de Vision citoyenne, Madia Diop Sané, appelle les étudiants de la faculté de Droit de l’Université Assane Seck de Ziguinchor à assister en masse au procès pour mettre en lumière les éventuelles failles du système judiciaire.

Dans une vidéo de buzz Sénégal, Sané et Nicolas Silandibithe Bassène demandent aux juges de corriger les erreurs judiciaires passées, arguant que René Capain Bassène et Oumar Ampoye Bodian ont été condamnés sans preuves substantielles et sont devenus des boucs émissaires. Les familles des détenus, les ex-détenus et Vision citoyenne lancent un appel pressant aux nouvelles autorités pour que cette affaire soit réexaminée avec impartialité et en conformité avec le droit, soulignant que seule la justice doit prévaloir.