La libération de Nabou Lèye a suscité la colère des familles d’Aziz Dabala et de Boubacar Gano alias Waly. Par la voix de leur avocat, elles continuent de réclamer la lumière sur le double meurtre survenu à Pikine. Me Cheikh Khoureyssi Ba s’oppose catégoriquement à la liberté provisoire accordée à la danseuse par le juge d’instruction.

“Les familles de Aziz BÂ Dabala et Boubacar GANO exigent toute la lumière. Comment Marème alias Nabou LÈYE a-t-elle pu jouir de la liberté provisoire dans un dossier sans juge,remis à un intérimaire, non encore ouvert,sans un seul acte de procédure pour le moment” a écrit Me Ba sur sa page Facebook .