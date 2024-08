Affaire «Aziz Dabala» : cinq choses à savoir sur Nabou Lèye

Avec les autres suspects arrêtés dans le cadre de l’enquête sur le double meurtre de Pikine Technopole, dont le tueur présumé, la danseuse sera déférée au parquet ce mardi, «sauf changement de dernière minute», annonce Seneweb. Si les mis en cause sont tous poursuivis, selon Libération, pour association de malfaiteurs, assassinats, actes de barbarie, vol aggravé et complicité de ces chefs, aucune précision n’est faite sur le rôle qu’aurait joué celle qui incarne «Soukèye» dans la série «Emprises» (Marodi). Seule piste sérieuse connue : elle aurait servi aux enquêteurs des déclarations contradictoires. L’Observateur a retracé l’histoire de cette danseuse devenue comédienne. Extraits.

1. Parents artistes

Nabou Lèye a été biberonnée à l’art. Entre une mère comédienne dans la mythique troupe Daaray Kocc et un père partagé entre les arts plastiques et le théâtre. «Le personnage de ‘Monsieur Kouamé’ est celui qui lui [son père, Thialiss Lèye] a valu une certaine renommée dans le milieu», souligne L’Observateur. Qui ajoute que «c’est dans ce décor que [Nabou Lèye] a vécu et effectué ses balbutiements dans la danse».

2. Ndèye Guèye

Si «Aziz Dabala», qu’elle considère comme son «père et ami», a guidé ses pas dans le monde de la danse, c’est Ndèye Guèye qui a offert Nabou Lèye son premier cadre d’expression. Cette dernière a d’ailleurs l’habitude de rappeler, selon L’Observateur, que c’est au sein des «Gazelles», la troupe de Ndèye Guèye, qu’elle a des années durant consolidé ses talents de danseuse.

3. Bathie Seras

Nabou Lèye est mère d’une fille qu’elle a eu avec l’ancien lutteur Bathie Seras. Elle n’avait que 15 ans, selon le journal du Groupe futurs médias (GFM). «Ma fille est née dans des conditions extrêmement difficiles. J’ai accouché dans une petite chambre avec tous les risques que cela comporte», avait-elle confié dans des propos repris par le quotidien d’information.

4. Actrice

Grâce à la danse, Nabou Lèye est devenue actrice. Elle incarne «Soukèye», personnage principal de la série «Emprises» (Marodi). Deux saisons à son actif. Avant, pour ses débuts, elle a joué un rôle mineur dans «Dikone». Pour cette œuvre de Pikini production, rapporte L’Obs, c’est «Aziz Dabala» qui l’a encouragée à passer le casting.

5. Youssou Ndour, Wally Seck…

Nabou Lèye a dansé pour de nombreux musiciens dont les plus illustres sont sans doute Wally Seck et Youssou Ndour. «Lors du dernier concert de Bercy, en 2002, elle faisait partie de ceux qui ont agrémenté le spectacle du ‘Roi du mbalakh’», rappelle le journal de GFM.