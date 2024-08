Affaire ''Aziz Dabala et Wally'' : Ce que nous révèlent les enquetes sur les suspects

Suite au double meurtre de Pikine Technopole, six personnes sont entendues, arrêtées et seront déférées ce mardi au Parquet de Pikine-Guédiawaye. Il s’agit des nommés Serigne S., Oumar G., Mamadou Lamine Diao alias Modou Lô, Assane D., Ousseynou D. et Nabou Lèye, selon le journal Libération. La même source affirme que « les suspects sont, pour la plupart, des repris de justice bien connus dans la banlieue ». La preuve, « le nommé Oumar G. a été arrêté dans le passé pour meurtre », appuie le journal. Qui précise que la bande, « très soudée », agissait en duos.